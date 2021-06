Sassari Confcommercio: cominciano i corsi per il trasporto animali

Il 5 luglio 2021, a Sassari, presso la sede centrale della Confcommercio, si terrà la prima lezione del corso di formazione finalizzato al rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi. L’intervento formativo avrà una durata di dodici ore, articolate in tre pomeriggi, e proseguirà nelle giornate del 7 e del 12 luglio. L'idoneità ha durata decennale e riguarda, in particolare, il trasporto di equidi domestici o animali della specie bovina, ovicaprina, suina o pollame. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo prioritario di venire incontro ai fabbisogni formativi degli operatori del settore che non sono ancora riusciti a regolarizzare la loro posizione in ottemperanza alle vigenti disposizioni. Organizzazione a cura di Performa Sardegna, l’Academy della Confcommercio, in stretta collaborazione con i competenti Servizi Veterinari dell’ASSL di Sassari che cureranno l’attività didattica e tecnico-scientifica. Trattandosi di corsi a numero chiuso, gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, gli uffici centrali o territoriali della Confcommercio: tel. 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.630539 (Tempio Pausania), 079.951867 (Alghero) – e-mailUlteriori info: