Sassari: da lunedì la distribuzione dei kit per il porta a porta

Un modo per spiegare da una parte e conoscere dall’altra anche le modifiche che sono state messe in atto negli ultimi mesi finalizzate al miglioramento del servizio di raccolta differenziata. Negli stand i cittadini troveranno esperti che potranno fugare eventuali dubbi, rispondere alle domande sul nuovo servizio di raccolta e risolvere le difficoltà che possono presentarsi di fronte a un cambiamento del servizio che va a modificare abitudini consolidate. Saranno distribuite brochure e altro materiale informativo. Per ritirare il kit di contenitori basterà presentare agli addetti la Tessera Sanitaria dell’intestatario Tari. Gli appuntamenti con gli stand proseguiranno con gli stessi orari, dalle 7.30 alle 17.30, anche martedì 29 giugno, sempre in piazzale Segni, mercoledì e giovedì a Li Punti, piazza Cominotti (via Camboni) e venerdì in via Washington, ancora una volta in occasione di un mercato.





scrivere ad ambiente@comune.sassari.it Sabato 3 luglio all’emiciclo Garibaldi lo stand sarà soltanto informativo e non sarà possibile ritirare i kit, così come sabato 10 luglio al Mercato Civico. Questi ultimi due appuntamenti si svolgeranno dalle 9 alle 13. Mercoledì 7 luglio, dalle 7.30 alle 17.30, il gazebo sarà a Palmadula nella piazza dell'Assunta. Anche in questo caso sarà possibile ritirare il kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta, il materiale informativo e fare agli esperti tutte le domande sul servizio. Per tutte le informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica). Mentre per le segnalazioni è possibile

Il Comune di Sassari, in collaborazione con la RTI Ambiente Italia – Formula Ambiente – Gesenu che gestisce il servizio di ritiro dei rifiuti, vista la grande richiesta e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha previsto nuove date per il ritiro dei kit per il porta a porta (mastelli, buste e composter per gli aventi diritto). Si inizia lunedì 28 giugno, dalle 7.30 alle 17.30, con lo stand in piazzale Segni. La scelta non è casuale: il lunedì l'area mercatale ha sempre un grandissimo richiamo per la cittadinanza. Lo scopo del gazebo sarà sia quello di fornire il kit a chi ancora non l’ha ritirato, sia incontrare le persone e dialogare sul tema della raccolta differenziata. Sarà l’occasione per distribuire materiale informativo e rispondere a domande e curiosità.