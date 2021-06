Informazioni Utili Alghero: uffici chiusi per disinfestazione

Venerdì 25 giugno, gli uffici comunali nella sede di Sant'Anna e di Via Vittorio Emanuele ( manutenzioni) saranno chiusi per un intervento della Multiss per la disinfestazioni. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 28 giugno.