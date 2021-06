Sassari: indagini nel sottosuolo per prevenire il rischio idraulico

L'impresa esecutrice dei lavori cercherà di completare le operazioni nel minor tempo possibile (e comunque entro le 16 della giornata). Grazie a questi sondaggi si potrà così delineare in maniera chiara quelli che saranno gli interventi progettuali che consentiranno di risolvere, una volta per tutte, una delle tante problematiche di natura idrogeologica che caratterizzano il centro urbano di Sassari, mitigandone il rischio e consentendo di "restituire" ai cittadini porzioni di territorio urbano oggi inutilizzabili (in parte o del tutto) proprio per via delle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia per le aree perimetrate a rischio idraulico e a rischio frana.

L'intervento in via Palmaera comporterà la chiusura totale della strada a partire dalle 7 di lunedì 21 giugno e sino alla fine delle operazioni, mentre l'intervento di martedì 22 su viale Sicilia (tratto compreso tra corso Trinità e via Bogino) determinerà per l'estensione del cantiere (circa 15-20 metri) il restringimento della carreggiata (sul lato destro rispetto a chi percorre la strada in direzione semaforo via Bogino) con la possibile istituzione di senso unico alternato e conseguente disagio per la circolazione stradale.