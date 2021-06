Sassari: lavori alle Poste di via Bogino - L'ufficio riaprirà il 23 Giugno

Poste Italiane comunica che da ieri, giovedì 17 giugno, l’ufficio postale di via Bogino 7 a Sassari (Sassari 2) sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.





L’Azienda ha provveduto ad informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede.





Fino al termine e per tutta la durata degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di via XXV Aprile 12 (Sassari 1), dove sarà predisposto uno sportello dedicato ai clienti di via Bogino e dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).





La riapertura dell’ufficio postale di via Bogino è prevista entro la giornata di mercoledì 23 giugno.