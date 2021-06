Alghero: operativo l'ufficio oggetti ritrovati

Il servizo è ubicato in via Columbano n° 44, ed è a disposizione del pubblico per la consegna degli oggetti che vengono ritrovati in città e per la restituzione ai proprietari. Sarà possibile prendere un appuntamento per contattare lo sportello scrivendo all'email: a.diberardino@ comune.alghero.ss.it oppure telefonando al numero 079/9978978. Chiunque avesse smarrito un oggetto o un documento, potrà rivolgersi all’Ufficio del Comune, per verificare se è stato ritrovato e consegnato. Diversi sono infatti i beni di ogni tipo che confluiscono all’ufficio, recuperati in città e in aeroporto. I proprietari, per rientrare in possesso dell’oggetto o documento, devono presentarsi personalmente all'ufficio con un documento d'identità valido. L’ufficio custodisce gli oggetti e i documenti ritrovati per 12 mesi.