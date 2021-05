Informazioni Utili Sassari: contributi per gli asilo nido

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso pubblico per richiedere i contributi per l’abbattimento della retta di frequenza in nidi e micronidi pubblici, privati acquistati in convenzione dai Comuni, o privati non in convenzione, per il periodo gennaio – giugno 2021. Le domande possono essere presentate entro il 21 giugno, esclusivamente attraverso il portale online e autenticazione Spid. A ottobre sarà pubblicato l’avviso di riapertura delle richieste di accesso al contributo riferite al periodo luglio-dicembre.