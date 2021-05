Alghero: aperte le iscrizioni ai corsi serali per adulti

Secondo la nota ministeriale 7647 del 3 maggio 2018, possono partecipare a questi corsi gli adulti, italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o siano già in possesso del titolo di studio conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. Il percorso di formazione si attuerà secondo le indicazioni che il Ministero suggerirà per lo svolgimento delle lezioni, in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars cov-2. Chi deciderà di iscriversi sarà contatto dalla segreteria o dai referenti del corso per il primo incontro informativo che stabilirà come accedere alle lezioni a partire dal prossimo autunno. Il termine per le iscrizioni è il 31 maggio e, comunque, non oltre fine giugno. Le informazioni sul corso le si potrà trovare sul sito https://www.istituto-roth.edu.it , nella sezione dedicata ai Corsi Serali Roth, telefonando al numero 079951627 o presso la segreteria della sede centrale dell’Istituto, sita in Via Diez, 9 ad Alghero.

Anche nel prossimo anno scolastico 2021-2022, sarà possibile seguire le lezioni del percorso di secondo livello per gli adulti. Il settore è quello Economico e l’indirizzo di studi è Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico Roth di Alghero. Il corso, che ha preso il via durante il corrente anno scolastico, prevede tre periodi didattici: un primo biennio, un secondo biennio e una terza annualità finalizzata al conseguimento del diploma di maturità. L’Istituto Roth, accreditato come centro per l’istruzione degli adulti, ha ampliato la sua offerta formativa e rappresenta un modo costruttivo per legare l’Istituto al territorio e alle richieste professionali che questo offre. Il corso, infatti, rappresenta una grande possibilità per coloro che vogliano conseguire un titolo di studio spendibile sia per poter proseguire gli studi post diploma sia per accedere al mondo del lavoro.