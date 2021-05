Servizi di turno ad Alghero Domenica 16 Maggio

Farmacia Cabras: via Kennedy - piazza Sulis - aperta fino alle 22 - reperibilità 339 6681578;

Distributori di carburante: quelli dotati di impianto automatico;

Consorzio Taxi Porta d'Oro: 079/9892028;

Consorzio Taxi Alghero: 079/9739795;



Medico dentista reperibile: dottor Alberto Zanetti, via Verdi, 32, Alghero - 335/1618751;

Capitaneria di Porto: via Arborea -079953174;

Compagnia dei Carabinieri: via Don Minzoni -079/936980;

Commissariato di Polizia: via Kennedy - 079/9720000;



Vigili Urbani: via Mazzini 184 - 079/9978111;

Guardia Medica: presso Ospedale Marino - 079/950613;

Guardia Medica: turistica Fertilia -079/939533;

Pronto Soccorso: ospedale Civile La Pietraia - 079/996200;



Soccorso Stradale ACI: telef.116;

Vigili del Fuoco: via Napoli - 079/986464;

Ambulanza Misericordia: via Giovanni XXIII° - 079/976634;

Polisoccorso: via Liguria - 070/975797;

Aeroporto: 079/935282;