Informazioni Utili Offerte di lavoro da tutta la Sardegna - Si risveglia il mercato del turismo

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. TIROCINI A Teulada un’azienda cerca 1 tirocinante ormeggiatore. A Tempio Pausania ricercano 1 tirocinante commesso di negozio. A Nuoro 1 tirocinante cameriere di bar. OROSEI Ad Orosei si cercano 1 chef, 1 cuoco capo partita, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere d’albergo. Si offre contratto a tempo determinato. OZIERI A Ozieri si cerca 1 demolitore di automobili. Si offre contratto a tempo determinato. SASSARI A Sassari si cerca 1 idraulico. Si offre contratto a tempo determinato. ARZACHENA E SINISCOLA Ad Arzachena e Siniscola si cercano 2 tecnici del reinserimento e integrazione sociale. Si offre contratto a tempo determinato. VILLASOR A Villasor si cercano 1 tirocinante addetto alle macchine industriali e 1 apprendista addetto all’imbottigliamento. AUSTIS Ad Austis si cerca 1 addetto agli affari generali. Si offre contratto a tempo determinato. CAGLIARI A Cagliari si cerca 1 impiegato amministrativo con contratto a tempo indeterminato e 50 operatori di telemarketing con contratto di collaborazione. MUSEI A Musei si cerca 1 carpentiere in ferro con contratto a tempo determinato e 1 tirocinante operatore ecologico. OLBIA A Olbia si cerca 1 idraulico. Si offre contratto a tempo determinato. PORTO TORRES A Porto Torres si cerca 1 falegname. Si offre contratto a tempo determinato. LOCERI A Loceri si cercano 2 muratori. Si offre contratto a tempo determinato. NUORO A Nuoro si cerca 1 cameriere di bar. Si offre contratto a tempo determinato. VILLACIDRO A Villacidro si cerca 1 banconiere di bar. Si offre contratto a tempo determinato. DOMUS DE MARIA A Domus de Maria si cercano 1 cuoco di albergo, 1 economo di albergo. Si offre contratto a tempo determinato. SINISCOLA A Siniscola si cercano 2 addetti con mansioni di personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Si offre contratto a tempo determinato. BOSA A Bosa si cercano 2 cuochi capi partita, 2 aiuto cuochi di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato. CUGLIERI A Cuglieri si cercano 1 cuoco capo partita, 2 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato. ALGHERO Ad Alghero si cerca 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato. GONI A Goni si cerca 1 addetto al banco nei servizi di ristorazione. Si offre contratto a tempo determinato. ARITZO Ad Aritzo si cercano 1 receptionist, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato. BARI SARDO A Bari Sardo si cerca 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato. SASSARI Aziende cercano a Olbia 10 tecnici per la vendita e la distribuzione con contratto di lavoro autonomo e 1 falegname con contratto a tempo determinato. OLBIA Un’azienda di Olbia cerca 2 commessi di negozio. Si offre contratto a tempo determinato. SETTIMO SAN PIETRO Un’azienda di Settimo San Pietro cerca 1 addetto ai servizi antincendio. Si offre contratto a tempo indeterminato.