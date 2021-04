Informazioni Utili Sassari: interventi di disinfestazione

Venerdì 30 aprile gli uffici del settore Ambiente e verde pubblico di via Ariosto resteranno chiusi al pubblico per un intervento di disinfestazione. I dipendenti saranno comunque in servizio in smart working e raggiungibili alla mail ambiente@comune.sassari.it e al numero 079279655 (gestione rifiuti), 079279601 (segnalazioni verde pubblico), 079279633 (questioni amministrative). L'ecocentro resterà regolarmente aperto.