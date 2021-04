L'11 Maggio le elezioni dell'Ordine degli architetti di Sassari

Presidente: Dott. Arch. Maria Cristina Marongiu,Segretario: Dott. Arch. Pietro Peru,Tesoriere: Dott. Arch. Elisabetta Mattu,Vice Presidente: Dott. Arch. Fabrizio Asara,Consiglieri: Marco Dessole, Giovannangela Floris, Luca Mura, Rita Perantoni, Pietro Peru. Arch. Iunior Salvatore Zirano (Sez. B dell'Albo) Con l'approvazione della delibera del 26 aprile 2021, secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.169, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari per il quadriennio 2021/2025.





Le operazioni di voto avranno inizio dalla giornata dell’11 maggio 2021 ed a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 si svolgeranno online su piattaforma dedicata, così da consentire a tutti gli iscritti una più ampia e semplice partecipazione. Tutti i documenti ufficiali sono consultabili sul sito istituzionale dell'ordine http://www.ordinearchitettisassari.it

Dimissioni per la presidente Tiziana Campus, eletta al Consiglio Nazionale, al suo posto sino alla conclusione delle operazioni di voto Maria Cristina Marongiu. Nuovo organigramma in vigore per il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari, che dopo l'elezione della presidente uscente Tiziana Campus al Consiglio Nazionale, e sino al rinnovo della cariche, sarà così composto.