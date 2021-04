Corsi di formazione per "i responsabili di piscina"

L’intervento formativo - che si avvale del qualificato supporto tecnico e didattico dell’Associazione Italiana Nuoto - rappresenta, dunque, una concreta opportunità di lavoro per tutti coloro che aspirano ad operare, in maniera qualificata, all’interno di impianti natatori, sia in qualità di dipendenti ma anche come consulenti operanti per più strutture. Una figura essenziale ed imprescindibile, dunque, soprattutto in un territorio ad elevata vocazione turistica, quale quello isolano, dove non mancano, accanto alle non rare strutture pubbliche, sempre più diffuse anche nei piccoli centri, molteplici tipologie di impianti ad uso collettivo ospitati all’interno delle variegate realtà imprenditoriali del comparto ricettivo.





L’accesso ai corsi è riservato a tutti gli interessati che risultano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le attività didattiche, curate da docenti che hanno maturato una vasta esperienza sul campo, avranno una durata di 60 ore, con obbligo di frequenza, e si svolgeranno online, in modalità sincrona, attraverso un’apposita piattaforma tecnologica, in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni nel rispetto delle vigenti disposizioni tese ad arginare l’emergenza pandemica, senza rinunciare alle necessarie forme di interazione e confronto all’interno dell’aula virtuale.





Gli interventi formativi, autofinanziati ed a numero chiuso, sono stati autorizzati, per l’anno in corso, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. A conclusione delle attività formative, tutti gli allievi coinvolti potranno beneficiare - come di consueto – degli appositi servizi gratuiti di consulenza, assistenza e supporto operativo volti a facilitare l’accesso al mondo del lavoro. Info e contatti telefonici: 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.951867 (Alghero), 079.630539 (Tempio Pausania). Indirizzo e-mail: info@performasardegna.it. Web: www.performasardegna.it.

Performa Sardegna, Academy del Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna, lancia sul territorio un nuovo progetto didattico, riconosciuto dall’Assessorato Regionale del Lavoro, finalizzato alla formazione di uno specifico profilo professionale da impiegare, con un ruolo particolarmente delicato, all’interno degli impianti ad uso natatorio. Si tratta del cosiddetto “Responsabile di Piscina”, una figura professionale definita in sede di Conferenza Stato Regioni e a livello Regionale, che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è chiamata, non solo a garantire la corretta gestione, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina, ma anche a sovraintendere al funzionamento della struttura per quanto riguarda i diversi aspetti tecnologici ed organizzativi.