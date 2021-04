Sassari: sospeso il bando per gli affitti

Come già comunicato attraverso il sito del Comune di Sassari www.comune.sassari.it , il bando per l'assegnazione dei contributi comunali per il canone di locazione è stato sospeso. Gli uffici, in accordo con le rappresentanze di categoria degli inquilini, hanno concordato che il punteggio assegnato per la delega al proprietario al ritiro del contributo non è pertinente con la natura stessa del contributo. Dopo le necessarie modifiche, il bando sarà ripubblicato nella sua versione definitiva. Restano valide le domande già presentate.