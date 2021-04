Alghero: aperti i termini per le borse di studio

all'indirizzo

Da oggi e fino al 30 aprile sarà possibile inoltrare domanda di contributo per il l'ottenimento della borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ( d.lgs. 63/2017 anno scolastico 2020/2021 ) La domanda al Comune deve essere inviata via mail; può essere presentata (inviata) dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne, indicando OBBLIGATORIAMENTE NELL’OGGETTO DELLA MAIL: BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2021 e codice fiscale del richiedente (es: BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2021 Codice Fiscale XXXXXX45X07X192X) Per informazioni contattare il personale al numero telefonico : 079 9978890 dal lunedì al venerdì ore 10:30 – 12:00 079 9978823 dal lunedì al venerdì ore 10:30 – 12:00 link: https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/BORSA-DI-STUDIO-NAZIONALE-A-FAVORE-DEGLI-STUDENTI-DELLE-SCUOLE-SECONDARIE-DI-SECONDO-GRADO-A.S.-2020-2021/