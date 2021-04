Offerte di lavoro dai Comuni: qualifiche richieste e scadenza delle domande

CANTIERI COMUNALILe domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16. Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali ITTIRIIl comune di Ittiri assume per il cantiere 1 geometra/tecnico di cantiere edile, 1 muratore in pietra e mattoni, 1 giardiniere, 5 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di Alghero. BONORVAIl comune di Bonorva assume per il cantiere 2 muratori, 7 manovali edili, 1 geometra, 1 ingegnere/architetto. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di Bonorva.CHEREMULEIl comune di Cheremule assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di Bonorva.SERRAMANNAIl Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - per la sede di Serramanna - assume con selezione articolo 16, 2 addetti alla manovalanza. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 26 al 30 aprile. Info nel CPI di Sanluri.AGLIENTUIl comune di Aglientu assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde (di cui uno in possesso della patente B). Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 21 aprile. Info nel CPI di Tempio Pausania.TETIIl comune di Teti assume per il cantiere 2 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di Sorgono.SOLARUSSAIl comune di Solarussa assume per il cantiere 5 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 21 aprile. Info nel CPI di Oristano.TERRALBAIl Consorzio di Bonifica dell’Oristanese - per il comprensorio Sud del distretto - assume con selezione articolo 16, 1 conducente di trattore agricolo, 1 conducente di escavatrice meccanica. Il contratto sarà a tempo determinato, per 1 mese. Domande dal 26 al 30 aprile. Info nel CPI di Terralba.TONARAIl comune di Tonara assume per il cantiere 1 muratore, 2 operai non qualificati addetti all’edilizia, 1 geometra. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di Sorgono.SANT’ANTONIO DI GALLURAIl comune di Sant’Antonio di Gallura assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde (con patente B), 2 addetti alla manutenzione del verde (senza patente B). Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 20 aprile. Info nel CPI di Olbia.SAN VITOIl comune di San Vito assume per il cantiere 1 addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate, 1 muratore in pietra e mattoni, 2 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate, 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande fino al 20 aprile. Info nel CPI di Muravera.ONANI’Il comune di Onanì assume per il cantiere 1 impiegato amministrativo. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di Siniscola.ARBUSIl comune di Arbus assume per il cantiere 1 abbattitore di alberi e rimboschitore (con patente B), 1 addetto alla manutenzione del verde (in possesso di patente B), 3 addetti alla manutenzione del verde (senza patente), 2 muratori (con patente B), 2 muratori senza patente, 8 manovali edili senza patente. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 aprile. Info nel CPI di San Gavino Monreale.ORROLIIl comune di Orroli assume per il cantiere 1 muratore, 1 tecnico del restauro dei beni culturali, 1 disegnatore tecnico. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 12 aprile. Info nel CPI di Isili.