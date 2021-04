Informazioni Utili Alghero: sabato la distribuzione dei sacchetti per la differenziata nel centro storico

Per evitare assembramenti e code e per offrire un servizio alla cittadinanza del centro storico, la distribuzione da parte del Comune dei sacchetti per la raccolta differenziata 2021 (SOLO UTENZE DOMESTICHE) avverrà: - SABATO 10 APRILE, dalle 10 alle 13 - LUNEDÌ 19 APRILE, dalle 15.30 alle 17.30 in piazza S. Erasmo, da parte del Comitato di Quartiere. Portare l’avviso originale (no fotocopia) della TARI 2020 (NON si deve dimostrare il pagamento). Senza l’avviso, le buste non potranno essere consegnate. Possono essere ritirate anche per parenti, cognoscenti, vicini, etc., sempre presentando l’avviso TARI per ogni utenza domestica. Chi non riuscisse a ritirarle, può farlo sino al 30 APRILE presso gli Uffici Comunali di v. S. Anna, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17