Alghero: sospesa da oggi la distribuzione delle buste per i rifiuti

La sospensione riguarda le utenze domestiche per la sola sede del Comune di Sant'Anna dove, da oggi, sono in corso le operazioni di sanificazione dei locali comunali. Non appena possibile verrà comunicata la data di riavvio delle operazioni.





Per quelle utenze che intendono recarsi in altri punti di distribuzione della città e in agro, si ricorda che è necessario recarsi con l’avviso originale (no fotocopia) di pagamento della TARI del 2020. Senza tale avviso le buste non potranno essere consegnate.





Possono essere ritirate le buste anche per conto di terzi (parenti, vicini di casa, conoscenti ecc) presentando l’avviso originale di pagamento della TARI del 2020 degli interessati.

Le buste spettano alle utenze domestiche che pagano la TARI per le abitazioni e non anche per box – cantine – mansarde.