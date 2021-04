Informazioni Utili Chiamata di imbarco ad Alghero: un marinaio per Nonno Gigino

L'Ufficio circondariale marittimo di Alghero ha diffuso una chiamata di imbarco per una unità lavorativa con il profilo professionale di marinaio. L'imbarco è per la motopesca Nonno Gigino. Gli interessati dovranno presentarsi la mattina del 10 di aprile alle ore 9 negli uffici di via Arborea, sede dell'ufficio marittimo, muniti del libretto di navigazione in corso di validità.