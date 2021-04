Castelsardo: variazioni per il ritiro dei rifiiuti

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, informano che in occasione delle festività Pasquali, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle modifiche, così come già indicate in calendario e nell’App Junker:

Lunedì 5 Aprile, lunedì dell’Angelo, Pasquetta, per le utenze domestiche, il servizio non verrà effettuato ed il previsto ritiro del rifiuto organico sarà posticipato a Martedì 6, mentre il ritiro del vetro verrà effettuato Mercoledì 7, unitamente ai consueti programmati ritiri. Nessuna variazione invece è prevista per le utenze non domestiche e si procederà con i consueti e programmati ritiri.

Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti.





Inoltre, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, il centro di raccolta sito in Loc. Multeddu resterà chiuso.





Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun diverso tipo di rifiuto se non quello indicato nel corrente calendario.





Per informazioni contattare EcoNova, nei consueti orari di apertura dell’Ecocentro, al numero verde 800.592890.

Si invitano, allo stesso tempo, tutti i Cittadini a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita “Junker”, disponibile per iOS ed Android, così oltre ad essere costantemente informati, si riesce ad ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata.