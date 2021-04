Anagrafe canina: il calendario di aprile

Nel mese di aprile i Comuni interessati dall'attività dei veterinari della ASSL Sassari sono: Alghero, Ittiri, Perfugas, Porto Torres, Sassari, Villanova Monteleone e Mara.





- ALGHERO - 15.04.2021 - dalle 9 alle 12 - Prenotazione tel. 079 9978672 (g.mariano@comune.alghero.ss.it);





- ITTIRI - 23.04.2021 - dalle 9 alle 13 - Prenotazione tel. 340 5408460;





- PERFUGAS - 21.04.2021 - dalle 9 alle 13 - Prenotazione tel. 079 5639114 (dalle 9 alle 11);





- PORTO TORRES - 16.04.2021 - dalle 9 alle 13 - Prenotazione tel. 079 514551;





- SASSARI - 09.04.2021 / 20.04.2021 - dalle 9 alle 13 - Prenotazione tel. 079 279630 / 366 7770223 (lun-mar-ven dalle 11 alle 14);





- VILLANOVA MONTELEONE - 26.04.2021 - dalle 9 alle 13 - Prenotazione tel. 079 6015030;





- MARA - 28.04.2021 - dalle 9 alle 13 - Prenotazione tel. 377 2122954.





Per accedere al servizio gratuito di anagrafe canina è necessario prenotare l'appuntamento con i responsabili di procedimento del proprio Comune o dei Comuni nei quali si desidera accedere al servizio.





La ASSL Sassari ricorda l'obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l'animale al registro dell'anagrafe canina e anche l'obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell'animale. L'iscrizione in anagrafe deve essere completata entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso di un cane e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della sua eventuale cessione.





Le variazioni anagrafiche (smarrimento, furto, morte, cambio di residenza, cessione di proprietà) possono essere notificate alla Struttura Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo Zona Nord, diretta dal dott. Sarria, (anagrafecanina.zonanord@atssardegna.it), ai responsabili di procedimento dei Comuni o ai veterinari libero-professionisti autorizzati. La modulistica per le variazioni anagrafiche è scaricabile dal sito: http://anagrafecanina.sardegnasalute.it.





Nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, si informano i proprietari dei cani che l'accesso ai locali in cui si svolgeranno le operazioni di inserimento dei microchip e di registrazione anagrafica sarà consentito solo, previa prenotazione, al proprietario del cane munito di mascherina. I cani devono essere custoditi con guinzaglio ed eventuale museruola.