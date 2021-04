Informazioni Utili Chiamata di imbarco ad Alghero: un marinaio per la Staffino

L'Ufficio circondariale marittimo di Alghero ha diffuso una chiamata di imbarco per una unità lavorativa con il profilo professionale di marinaio. L'imbarco è per la motopesca Staffino. I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 06 aprile, presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea, 2