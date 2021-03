Giornalisti sardi in assemblea

L’assemblea generale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna per l’approvazione del Bilancio 2020 e del Bilancio di previsione 2021 (art.13, L 69/63), è convocata (in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione) per oggi lunedì 29 marzo 2021, ore 10.00, sulla piattaforma Zoom.





Questo l’ordine del giorno: discussione e votazione del bilancio consuntivo 2020 e di previsione 2021; 2. relazione del presidente del Consiglio di disciplina territoriale; 3. varie ed eventuali.