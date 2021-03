Tirocini giudiziari: domande fino all'11 aprile

Negli uffici requirenti saranno attivati 41 tirocini: 18 negli uffici di Cagliari (3 Procura Generale della Repubblica, 13 Procura della Repubblica, 2 Procura della Repubblica per i minorenni); 10 negli uffici di Sassari (2 Procura Generale della Repubblica, 6 Procura della Repubblica , 2 Procura della Repubblica per i minorenni); gli altri saranno attivati negli uffici della Procura della Repubblica di Lanusei (2), di Tempio Pausania (3), di Nuoro (4).





Negli uffici giudicanti saranno attivati 89 tirocini: 40 a Cagliari (10 Corte d’Appello, 1 Commissario usi civici, 2 Tribunale/Ufficio sorveglianza, 23 Tribunale, 2 Tribunale per i minorenni, 2 Giudice di Pace); 21 a Sassari (4 Corte d’Appello, 2 Tribunale/Ufficio sorveglianza, 11 Tribunale, 2 Tribunale per i minorenni, 2 Giudice di Pace); 4 a Lanusei (3 Tribunale, 1 Giudice di Pace); 6 Tempio Pausania (5 Tribunale, 1 Giudice di Pace); 1 a La Maddalena (Giudice di Pace), 10 a Nuoro (6 Tribunale, 2 Ufficio di Sorveglianza, 2 Giudice di Pace); 7 a Oristano (6 Tribunale, 1 Giudice di Pace).





Le domande possono essere presentate fino all’11 aprile. Possono fare domanda di partecipazione i giovani laureati in materie giuridiche e economiche, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, domiciliati in Sardegna e disoccupati ai sensi della Legge 150. Per i dettagli su requisiti e modalità di presentazione delle domande consultare gli avvisi pubblici Per informazioni sul procedimento amministrativo si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, (tel. 0706067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00, mail: agenzialavoro.urp@regione. sardegna.it)



Link avviso tirocini Corte d'Appello (Uffici giudicanti):

www.regione.sardegna.it/j/v/ 2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920& id=92867

Link avviso tirocini Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari (uffici requirenti): www.regione.sardegna.it/j/v/ 2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920& id=92869

Permettere a giovani laureati di acquisire nuove competenze in ambito giudiziario e dare loro modo di affacciarsi poi nel mondo lavorativo o dei concorsi pubblici con maggiori strumenti e conoscenze. E’ questo l'obiettivo che ha portato l’Aspal a firmare un nuovo accordo con la Corte d'Appello di Cagliari e uno con la Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello per l'attivazione complessivamente di 130 tirocini giudiziari della durata di 6 mesi prorogabili per un massimo di altri 6 mesi.