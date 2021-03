Cantieri Lavoras a Sassari: pubblicate le graduatorie

Trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, le graduatorie saranno approvate dall'Aspal e successivamente pubblicate sul portale SIL Sardegna. Le prove di accertamento dell'idoneità alla mansione dovranno essere effettuate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive. Le convocazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito web istituzionale e nell'albo pretorio Sul sito sono presenti anche gli elenchi ammessi in ordine alfabetico e gli elenchi degli esclusi.

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate le graduatorie provvisorie trasmesse dall’Aspal per i cantieri Lavoras nel Comune di Sassari. Entro 10 giorni gli interessati potranno presentare istanze di revisione, segnalare eventuali errori od osservazioni all'Aspal, centro per l'Impiego di via Bottego e per conoscenza all'Aspal, Servizio Coordinamento Servizi territoriali e Governace di via Is Mirrionis, 195, codice di avviamento postale 09122, Cagliari.