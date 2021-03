Informazioni Utili Sassari: lavori nell'area cani - Nuovi accessi e recinzioni

Mercoledì 17 marzo partiranno i lavori nell’area cani di Vittorio, per la realizzazione di due aree cani distinte, per quelli di piccola taglia e quelli di taglia grande. Per questo da mercoledì, e finché le attività non saranno concluse, lo spazio resterà chiuso. La nuova divisione consentirà a tutti i proprietari, e ai loro animali, di godere dell’area in tutta sicurezza. I due settori saranno separati da una recinzione, ognuno di essi disporrà di un accesso autonomo –uno sulla via Togliatti e uno sulla via Luna e Sole –e saranno entrambi attrezzati con punto idrico per l’abbeveramento degli animali.