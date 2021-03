Alghero: sabato donazione sangue

L'Avis comunale di Alghero in collaborazione con la direzione dell'istituto comprensivo 1 e il centro trasfusionale, organizzano una raccolta di sangue che si svolgerà sabato 13 marzo, dalle ore 8 alle 12, nella scuola elementare di via Vittorio Emanuele con ingresso da via Cagliari.





Sarà presente con l'equipe medica, l'autoemoteca dell'Avis provinciale. L'emergenza sanitaria in atto ha determinato una vistosa riduzione delle donazioni e le richieste di sangue sono sempre più pressanti soprattutto dai reparti operatori degli ospedale..