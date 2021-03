Informazioni Utili Sassari: ultima chiamata per i pagamenti dei componenti dei seggi del referendum

I componenti degli uffici elettorali di sezione del referendum costituzionale di settembre che non hanno incassato il compenso potranno ritirare l’assegno negli uffici del Servizio Elettorale, in piazza santa Caterina, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 11. Per le norme di contrasto al diffondersi del coronavirus, si riceve soltanto per appuntamento. È necessario contattare il numero 079279875.