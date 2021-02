Annunci Borsa Lavoro in Sardegna: ad Alghero 2 tirocinanti e 2 cuochi

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa- lavoro

A Sestu si cercano 1 tirocinante gommista, 3 sviluppatori software e 2 programmatori informatici (si offre contratto a tempo indeterminato) 2 falegnami industriali e 2 carpentieri edili (si offre contratto a tempo indeterminato), 2 agenti immobiliari (contratto di collaborazione).CAGLIARI A Cagliari si cercano un impiegato amministrativo, 1 termoidraulico, 1 esperto di vendita di prodotti assicurativi, 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 2 tecnici di radiologia medicaALGHERO Ad Alghero si cercano 1 tirocinante addetto alla contabilità, 1 tirocinante commesso di negozio, 2 cuochi di ristorante.OLBIA Un’azienda di Olbia si cercano 2 autisti, 1 cuoco pizzaiolo, 1 lavapiatti, 1 aiuto cuoco. Si offre un contratto a tempo determinato.TERRALBA A Terralba si i cercano 1 muratore in mattoni e un elettricista. Si offre un contratto a tempo determinato. NUORO Un’azienda di Nuoro cerca 1 assistente sociale (si offre un contratto a tempo determinato), 1 tirocinante segretario di direzione, 1 tirocinante commesso di vendita.IGLESIAS Un’azienda di Iglesias cerca 1 tirocinante commesso di banco.ELMAS Un’azienda di Elmas cerca 1 tirocinante tecnico del montaggio elettronico.TEMPIO A Tempio si i cercano 1 muratore in mattoni e un elettricista impiantista. Si offre un contratto a tempo determinato.GONNESA A Gonnesa ci cerca 1 macellaio. Si offre un tirocinio.ASSEMINI Ad Assemini si cerca 1 operaio addetto all’igiene e pulizia (contratto a tempo determinato; 1 tecnico della sicurezza sul lavoro (contratto a tempo determinato).SASSARI Un’azienda di Sassari cerca 2 insegnanti di scuola materna. Offre un contratto a tempo determinato. VILLASOR A Villasor si cerca 1 addetto ai macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche e gassate. Si offre un contratto di apprendistatoPULA A Pula si cercano 1 barista e 1 giardiniere da assumere a tempo determinato e 1 tirocinante receptionist. SINISCOLA Un’azienda di Siniscola cerca 1 ingegnere edile. Offre un contratto a tempo determinato. LUSSEMBURGO Per un’azienda con sede in Lussemburgo si cercano 12 installatori di infissi e serramenti e 12 installatori di impianti di isolamento acustico e termico. Si offre un contratto a tempo determinato.DORGALI Diverse aziende con sede a Dorgali cercano 3 baristi, 1 addetto alla reception negli alberghi, 2 aiuto camerieri ai piani, 3 camerieri di sala, 1 addetto alla manutenzione del verde. Offrono un contratto a tempo determinato. PULA Azienda con sede a Pula cerca 1 barista. Offre un contratto a tempo determinato.OLBIA Diverse aziende con sede a Olbia cercano 1 cuoco pizzaiolo, 1 lavapiatti, 1 aiuto cuoco di ristorante, 5 bagnini e professioni assimilate. Offrono un contratto a tempo determinato.SAN NICOLO’ ARCIDANO Un’azienda di San Nicolò Arcidano cerca 20 braccianti agricoli. Offre un contratto a tempo determinato.BUDONI Azienda con sede a Budoni cerca 1 geometra. Offre un contratto a tempo determinato.ORISTANO Un’azienda di Oristano cerca 1 meccanico (contratto a tempo determinato). Un’altra 1 tecnico del web marketing (contratto a tempo determinato).SANTA MARIA COGHINAS Azienda con sede a Santa Maria Coghinas cerca 2 geometri. Offre un contratto a tempo indeterminato.CARBONIA Azienda con sede a Carbonia cerca 2 ingegneri elettrici e 1 ingegnere edile. Offre un contratto di lavoro autonomo.LANUSEI Azienda con sede a Lanusei cerca 1 infermiere e 1 educatore professionale. Offre un contratto a tempo determinato.ELMAS Azienda con sede ad Elmas cerca 1 addetto alla gestione dei magazzini. Offre un contratto a tempo determinato.ARZACHENA Azienda con sede ad Arzachena cerca 2 termoidraulici. Offre un contratto a tempo determinato. NUORO Azienda con sede a Nuoro cerca 1 verniciatore a spruzzo. Offre un contratto a tempo determinato.GUSPINI Azienda con sede a Guspini cerca 1 tirocinante impiegato amministrativo. Offre un tirocinio regionale. CAGLIARI Azienda con sede a Cagliari cerca 2 muratori, 2 manovali e 1 verniciatore a spruzzo. Offre un contratto a tempo indeterminato.