Informazioni Utili Due chiamate di imbarco: un elettricista e un assistente commissario

La Capitaneria di Porto Torres ha diffuso due chiamate di imbarco. La prima riguarda la motonave Moby Tommy alla quale serve un elettricista. Gli interessati dovranno presentarsi il 25 alle ore 10 nella sede della Guardia Costiera. Il 26, sempre di febbraio, la chiamata riguarda un assistente commissario per la motonave Janas. Anche in questo caso l'orario di presentazione è alle 10 nella sede di via Del Mare.