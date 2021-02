Alghero: da martedì le quote integrativi per gli affitti

La Quota Integrativa è destinata prioritariamente a copertura dell’intero importo dei canoni di locazione relativi alle mensilità Gennaio – Aprile 2020, per le quali è già stato liquidato un contributo parziale. Risultano esclusi dalla Quota Integrativa coloro i quali sono percettori, per le mensilità predette, del Reddito/Pensione di Cittadinanza.





Per coloro che invece ne hanno beneficiato solo per alcune mensilità tra Gennaio e Aprile 2020, riceveranno un contributo parziale corrispondente al periodo per il quale non ne hanno usufruito. Per informazioni contattare i Servizi Sociali al seguente numero 3701268067 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o utilizzare l’indirizzo e-mail servizisociali@comune.alghero.ss.it indicando nell’oggetto della e-mail “COGNOME e NOME – L. 431/98 INFO QUOTA INTEGRATIVA”.

Da martedì prossimo, 16 febbraio, saranno in pagamento i contributi integrativi ai contributi ai canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 per le mensilità Gennaio – Aprile 2020. L'elenco definitivo dei beneficiari è stato definito in questi giorni e l’esito della procedura è stato comunicato agli interessati attraverso l’invio di un sms sul numero di telefono comunicato in sede di domanda.