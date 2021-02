Sassari: cambia la viabilità per lavori di Abbanoa - Viale Trento chiusa al traffico

Non sarà possibile svoltare a destra su viale Trento. Da viale Mameli sarà possibile andare a destra su viale Trento o dritti per continuare ancora su viale Mameli. Non sarà possibile svoltare a sinistra su viale Trento. Il cantiere si inserisce tra le attività legate al monitoraggio, risanamento e salvaguardia del terrapieno che sostiene il tratto di viale Trento tra via Principessa Jolanda e viale Umberto. Le operazioni interesseranno tutta la larghezza della carreggiata e per questo negli stessi giorni sarà vietata anche la sosta.

Dalle 8.30 di martedì 16 febbraio alle 9 di sabato 20, viale Trento, tra viale Caprera e via Principessa Jolanda, sarà chiuso al traffico per consentire ad Abbanoa di proseguire i lavori sulla rete fognaria di viale Trento. Gli incroci saranno percorribili. Via Principessa Jolanda sarà interamente transitabile, da via Oriani a viale Trieste. Da viale Caprera sarà possibile girare a sinistra su viale Trento.