Sassari: al via il taglio dell'erba

Tutti gli interventi sono coordinati dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari. Come prevede il nuovo appalto, al termine del taglio dell’erba vengono portati via anche i rifiuti presenti nell’area.

Partono questa settimana gli interventi di sfalcio dell’erba nei cortili delle scuole di via Anglona, via De Carolis e via Madrid, a cura della Ditta Deaddis di Sedini. Negli stessi giorni la ditta Servizi per l'Agricoltura di Sassari inizierà le attività di sfalcio nel quartiere di Sassari 2. Infine la ditta Segasidda, anche questa di Sassari, eseguirà lo sfalcio nel quartiere di Li Punti.