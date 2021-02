Allerta meteo: piogge in arrivo

La Protezione civile regionale ha diffuso un allerta meteo con criticità ordinaria per rischio idrogeologico per tutto la giornata di oggi mercoledì, nell'area occidentale della Sardegna e in particolare nelle zone d'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.





Sono previste precipitazioni atmosferiche, anche a carattere di rovescio e temporale, con possibili nevicate oltre i 1200 metri.