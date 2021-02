Informazioni Utili Alghero: al via le disinfestazioni

In questi giorni è stata predisposta una zonizzazione della città per una campagna di interventi di disinfestazioni. Le operazioni verranno eseguiti dalla Multiss, la partecipata della Provincia, secondo un piano che prevede la divisione della città in diverse aree di azione. Al fine di rendere ancora più efficace l'intervento, che riguarda anche le caditoie stradali, l'Assessorato alle manutenzioni metterà a disposizione il personale per il sollevamento dei tombini, al fine di rendere più localizzate e mirate le operazioni. Rimane comunque valida la possibilità per i cittadini di segnalare, sia attraverso l'app Municipium che attraverso il contatto con gli uffici dell’Assessorato all’Ambiente, eventuali criticità che richiederanno più passaggi nella stessa via.