Sassari: per la calamità naturale le domande entro lunedì 15 febbraio

L’Organizzazione di Categoria in Agricoltura Copagri Nord Sardegna comunica che a causa degli eventi calamitosi (pioggia) verificatosi nel territorio del comune di Sassari nel periodo 27 novembre e 31 gennaio 2021, la Giunta comunale ha deliberato in data 4 Febbraio 2021 lo stato di calamità naturale con delibera n’ 28.

La Copagri informa tutti gli agricoltori che hanno subito danni a inoltrare la richiesta di risarcimento entro e non oltre le ore 12 di lunedì 15 febbraio 2021 alla Pec del Comune protocollo@pec.comune. sassari.it .