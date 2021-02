Tre chiamate d'imbarco: un giovanotto di macchina per la Janas

La Capitaneria di Porto Torres ha diffuso diverse chiamate di imbarco. La prima riguarda la motonave Janas per la quale è richiesta una unità lavorativa con il profilo professionale di giovanotto di macchina. Gli interessati dovranno presentarsi il 6 febbraio nella sede di via del Mare alle ore 10. Altre 2 chiamate riguardano la motonave Moby Tommy per la quale sono richiesti un giovanotto di coperta e un meccanico. Questi ultimi dovranno presentarsi il 9 febbraio alle ore 10 negli uffici della Guardia Costiera di Porto Torres