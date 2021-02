Da giovedì 11 Marzo gli scontrini diventano una lotteria

È ufficialmente iniziata la lotteria degli scontrini, seconda parte del piano Cashless Italia lanciato dal governo per favorire l’utilizzo del pagamento elettronico.





Il concorso assegna premi in denaro attraverso l’estrazione a sorte di biglietti virtuali, generati dall’acquisto di beni e servizi per almeno un euro, effettuato con pagamento elettronico presso esercenti che trasmettono in via telematica i corrispettivi e da ora anche il codice lotteria del cliente.





La prima estrazione mensile avverrà giovedì 11 marzo, ma sono previsti anche sorteggi settimanali a partire dal 10 giugno e annuali da inizio 2022, con premi fino a 5 milioni di euro. La lotteria degli scontrini è gratuita e sono ammessi tutti i maggiorenni residenti in Italia, purché l’acquisto sia effettuato fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.





Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate quella di Dogane e monopoli ha definito gli ultimi dettagli. Ecco cosa bisogna sapere per partecipare alla lotteria degli scontrini.





Il circuito Alghero shopping, insieme a Catalan tv e al quotidiano online Buongiorno Alghero, offriranno supporto informazionale a tutti gli esercenti e acquirenti che vorranno partecipare alla lotteria degli scontrini.





A breve sulla pagina facebook “Alghero shopping” verrà caricata una lista di tutte le attività commerciali che parteciperanno e che si renderanno utili come infopoint per aiutare gli interessati a iscriversi al programma della lotteria degli scontrini. (p.t.)