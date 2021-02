Sassari: al via il taglio dell'erba delle pertinenze stradali - Si comincia da Tottubella

alla , Società cooperativa di Sassari. Sono previsti 48 interventi in totale, che riguarderanno, tra le altre zone, anche san Simplicio, Platamona, Predda Niedda, Buddi Buddi, via Pirandello, Li Punti, Ottava, Bancali e Bunnari. Nei prossimi giorni si proseguirà con le strade di Campanedda. E proprio da Campanedda è partito ieri un altro importante intervento. Si tratta del Servizio di riqualificazione ambientale, eliminazione e il ripristino delle condizioni ambientali ed ecologiche delle discariche abusive di rifiuti urbani, aggiudicato VO.S.MA , Società cooperativa di Sassari. Sono previsti 48 interventi in totale, che riguarderanno, tra le altre zone, anche san Simplicio, Platamona, Predda Niedda, Buddi Buddi, via Pirandello, Li Punti, Ottava, Bancali e Bunnari.

L’importante novità rispetto al precedente appalto è che il servizio prevede anche il taglio e il modellamento dei cespugli e dei rovi, eseguiti con mezzi meccanici o a mano, la raccolta dei residui dello sfalcio e della potatura compreso l'allontanamento e il conferimento differenziato dei residui e dei rifiuti presenti nell’area dove avviene l’intervento. I lavori hanno già riguardato via Ziu Santona, via santa Teresa di Gallura, via Badesi, via Golfo Aranci, via delle Vigne, via Sos Munementos, via Monte Uccari, via Arzachena, via Rumanedda e via Palau.