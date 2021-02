Alghero: allaccio idrico per un edificio in costruzione - Chiude un tratto di via Vittorio Emanuele

Domani e mercoledì, 2 e 3 febbraio, la via Vittorio Emanuele di Alghero sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la via Cravellet e la via S.Satta. La chiusura avverrà dalle ore 07.00 alla ore 18.00 e comunque fino alla conclusione dei lavori previsti, cioè quelli della realizzazione e allaccio di una condotta idrica ad uno stabile in via di realizzazione. Per tutta la durata dell’intervento, il traffico veicolare sulla via Vittorio Emanuele verrà deviato su Via Cravellet, in arrivo, e in via Satta, in uscita.