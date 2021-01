Progetto Garanzia Giovani: al via le domande per operatore grafico ipermediale

Il percorso è gratuito ed è finanziato dal Progetto Garanzia Giovani. L’offerta si articola su un totale di 2970 ore nel triennio, con 400 ore di impresa formativa simulata e 1100 ore di sperimentazione duale con alternanza scuola/lavoro in azienda. Il percorso, con avvio a settembre/ottobre 2021, prevede, al termine del terzo anno, un esame finale per il conseguimento della Qualifica professionale di livello EQF3 riconosciuta a livello nazionale ed europeo ed immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.





sardegnalavoro.it/portal/ areariservata.aspx

?

I requisiti per accedere al percorso, necessari alla data di presentazione della domanda di partecipazione, sono:Avere tra i 15 ed i 19 anni (non compiuti);Essere NEET (ragazzi che attualmente non sono iscritti ad alcun corso di istruzione o formazione e non lavorano);Essere in possesso della licenza media;Essere residenti o domiciliati in Sardegna;Aver aderito al Programma Garanzia Giovani;Sottoscrivere il Patto di Servizio (Presso il Centro per l’Impiego di competenza). Per iscriversi al corso, dopo aver aderito al programma Garanzia Giovani ed aver sottoscritto il Patto di Servizio, è necessario Accedere al portale della Regione Sardegna (SIL)