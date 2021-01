Sassari: manutenzioni straordinaria di Abbanoa a Sant'Orsola e Ottava - Mancherà l'acqua

I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 21: in questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione che interesseranno i due rioni e le utenze nelle strade vicinali Marchetto, Sette Palme, Villa Gorizia, Giagumona, Rio d’Ottava, Li Pantamazzi e Baddelonga Russeglia. L’ingegnerizzazione. Si tratta di un’attività legata all’ingegnerizzazione delle reti con l’obiettivo di rendere l’intero sistema più efficiente grazie all’installazione di particolari apparecchiature che consentono di gestire portate e pressioni tramite valvole elettroniche di regolazione.





Sassari è tra i primi 30 Comuni dell’intera Isola dove si sta applicando questa soluzione rivoluzionaria che consente di aggredire le situazioni di criticità eliminando le cause alla radice. I distretti. La rete idrica cittadina viene divisa in distretti idraulici. Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni. Non solo: la distrettualizzazione delle reti, in casi di guasti, consente di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Tutto questo proprio grazie all’installazione di particolari apparecchiature la cui installazione è in corso.

Oggi giovedì 21 gennaio 2021, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di manutenzione straordinaria delle reti idriche dei quartieri di Sant’Orsola e Ottava. Nel dettaglio, saranno installate nuove apparecchiature per una gestione più efficiente del servizio.