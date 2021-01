Abbanoa al lavoro a Ossi, Valledoria e Bonorva: previste interruzioni idriche

Per domani, martedì 19 gennaio 2021, i tecnici di Abbanoa hanno in programma tre importanti interventi di efficientamento delle reti idriche che saranno effettuati in contemporanea a Bonorva, Ossi e Valledoria.





Bonorva. Nel primo Comune si procederà al collegamento delle nuove condotte realizzate nel nodo di via Dante, via Manai e piazza Paolo Mossa. Dalle 8 alle 17 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il centro abitato.





Ossi. Nel secondo Comune saranno invece installate delle nuove apparecchiature idrauliche nella condotta di via Costa Smeralda. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 9 alle 15 nelle vie Roma bassa, Serra, Luzzati, Brigata Sassari, Statuto, Sassari, Dante, Principe Umberto, Trento, Costa Smeralda bassa, Turritana, Veneto e Largo Diaz.





Valledoria. Nel terzo Comune è in programma il collegamento delle nuove condotte realizzate in via De Gasperi e in via Giovanni XXIII con le condotte esistenti delle vie Perugia, Napoli, Venezia, Sassari e Paolo I°. L’intervento sarà effettuato tra le 9 e le 21: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione nel centro abitato.





Al termine dei lavori le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio del servizio. Le interruzioni potrebbero terminare in anticipo qualora i lavori dovessero richiedere meno tempo rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.