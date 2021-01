Alghero: il quartiere Taulera senz'acqua

Abbanoa assicura che sarà propria cura limitare le ore di interruzione e completare i lavori in tempi più rapidi possibile. La prima acqua erogata alla ripresa della erogazione, potrebbe avere una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.

Abbanoa sta intervenendo con urgenza su un guasto verificatosi nella rete idrica nel quartiere Taulera. Per l'esecuzione dei lavori si rende necessario provvedere alla chiusura dell’erogazione idrica delle seguenti vie: Via Mirò, Via Gaudì, Via Busonera, Via Fabra, Via Fleming, Via Dalì.