Un fondo per proteggere i diritti delle imprese

La Commissione Europea e l’EUIPO, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale europeo, hanno ideato il fondo comunitario per la protezione delle idee delle Piccole e Medie Imprese.





Il fondo (Ideas Powered for Business SME Fund) sostiene le imprese che desiderano sviluppare strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti a livello nazionale, regionale o comunitario.





Il nuovo sistema offre un sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per la domanda di registrazione di marchi e per i servizi di pre-diagnostica della proprietà intellettuale (IP Scan), fino a un importo massimo di 1500 euro per impresa. Sono previste cinque finestre temporali per le candidature: dall'11 al 31 gennaio; dal 1° al 31 marzo; dal 1° al 31 maggio; dal 1° al 31 luglio; dal 1° al 30 settembre. Link https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund