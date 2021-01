Porto Torres: niente acqua la mattina di sabato

Il servizio sarà riattivato anticipatamente qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Per domani, sabato 16 gennaio 2021, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un urgente intervento di riparazione sulla condotta di via Sassari dove è stata riscontrata una rottura. Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutta la rete cittadina tra le 8 e le 13.