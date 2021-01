Sassari: contributi alle imprese

Disciplina la concessione di agevolazioni alle imprese già operanti o di nuova costituzione che beneficiano dei finanziamenti progetti operativi per l'imprenditorialità comunale (Poic) nel territorio del Comune di Sassari. La quantificazione del contributo è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (Ici, Imu, Tasi, Tia, Tares,Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità), dovuti integralmente e regolarmente pagati fino all'importo massimo di 3mila euro.





Le istanze dovranno essere inviate via pec all’ indirizzo protocollo@pec. comune.sassari.it .





C'è tempo fino al 31 gennaio per richiedere le agevolazioni previste dal regolamento comunale per la promozione e incentivazione dell’attività imprenditoriale. Il documento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese esercenti le attività di nuova costituzione o che aprano una nuova sede legale e operativa nel centro storico del Comune di Sassari con la finalità di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del Centro Storico cittadino.