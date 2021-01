Offerte di occupazione: 82 proposte dalla Borsa Lavoro

Sono stati pubblicati da Aspal una serie di annunci Borsa Lavoro.Le domande per gli annunci sono digitali e per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

Un’azienda di Villasimius cerca 20 massaggiatori. Offre un contratto a tempo determinato mentre una azienda di Muravera cerca 20 estetisti ( tempo determinato).

Un elettricista a Muravera (determinato);1 badante ad Assemini (determinato) ; 3 meccanici a Sassari ( indeterminato); un termoidraulico a Uta (indeterminato); 2 muratori a Golfo Aranci (indeterminato); a Porto Torres 1 tirocinante aiuto cuoco in ristorante (tirocinio regionale); a Olbia un addetto alla assistenza personale (determinato); Assemini 1 segretario (determinato);a Olbia 1 addetto stipendi e paghe (determinato); ad Arzachena 6 carpentieri edili (contratto di lavoro autonomo); a Capoterra un verniciatore a spruzzo (indeterminato); a Cagliari un agente di commercio (contratto di lavoro autonomo) ; a Elmas un commesso di magazzino (tirocinio regionale); 1 elettricista a Olbia (determinato); ad Arzachena 10 manovali edili (determinato);a Sarroch, Austi e Villasor 3 educatori professionali (determinato); a Cagliairi 1 ricercatore universitario e 1 tecnico della gestione finanziaria (determinato); a Olbia 1 geometra ( determinato); a Terralba un contabile ( determinato);a La Maddalena un resinatore in gomma (indeterminato);a San Gavino 1 muratore (determinato); a Iglesias 4 ingegneri civili (2 contratti a tempo determinato e 2 di lavoro autonomo).