Alghero: prorogati i piani personalizzati

La Regione Sardegna ha prorogato i piani personalizzati di cui alla L. 162/98, scaduti al 31 dicembre 2020, per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2021.





I cittadini già beneficiari dei piani personalizzati avranno una proroga automatica per i quattro mesi fino ad aprile con gli stessi importi autorizzati per l’anno 2020. L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a comunicare l’esatto importo mediante SMS.





Solo ed esclusivamente nel caso di modifiche ai contratti in essere alla data del 31/12/2020, i beneficiari dovranno trasmettere la seguente documentazione: eventuale contratto di proroga se trattasi di contratti scaduti al 31/12/2020; eventuali nuove modalità di pagamento se risultano variate rispetto a quanto in precedenza comunicato;- eventuali ulteriori modifiche ai contratti in essere.





La documentazione deve essere trasmessa preferibilmente entro la data del 31/01/2021

al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it (anche con posta non certificata)

Nell’oggetto riportare la seguente dicitura: L.162/98 PROROGA ANNO 2021