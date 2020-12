Corsi di formazione per il verde pubblico e orticoltura

È previsto anche un laboratorio dedicato alla creazione di addobbi floreali e recupero creativo di materiali naturali,formazione sicurezza e attestati macchine complesse.La sede è quella di via Baldedda, 15 , a Sassari. La partecipazione è consentita a persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni appartenenti ad una delle seguenti categorie: - soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni; - persone disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104; - altri soggetti vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali; - disoccupati di lunga durata.





Alla scadenza della presentazione delle domande, qualora il numero dei richiedenti aventi i requisiti sia superiore al numero massimo previsto per il corso, si provvederà a selezione tramite test e colloquio motivazionale previsto per il corso, colloqui motivazionali.

Sarà garantita la partecipazione di donne pari almeno al 38% degli allievi previsti. Presentazione delle domande: Le domande di iscrizione dovranno pervenire a partire dal giorno 29 dicembre 2020 ed entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2021, secondo le seguenti modalità: Tramite mail all’indirizzo info@ecotonicoop.it - Tramite posta all’indirizzo: Cooperativa sociale Ecotoni Onlus, Via Manzoni 29, 07041 Alghero (SS), tenendo presente che non farà fede il timbro postale. Il testo integrale dell’Avviso, il modulo di domanda e ulteriori informazioni possono essere richiesti contattando la cooperativa al numero 3458971441 o tramite